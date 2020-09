Bad Wildbad Bewerber um Bikepark haben viele Visionen

Mehr als 400 Seiten habe ihr Businessplan für das Unternehmen, das nach ihren Wünschen künftig den Bikepark auf dem Sommerberg betreiben soll: Die eigens gegründete Adventure Sports GmbH der Kompagnons will die mit älteste Attraktion auf dem Bad Wildbader Hausberg zum "Bikepark mit den meisten Attraktionen" mindestens in Deutschland, aber am liebsten auch in ganz Europa ausbauen. Die Basis dafür sei bereits gelegt, gelte doch die "Downhill 1"- Strecke auf dem Sommerberg "als Europas beste Strecke" im Segment für wirklich anspruchsvolle Mountainbiker. Und habe eine exzellenten Ruf weit über Landesgrenzen hinaus.

Und das müsse auch künftig die zentrale Säule fürs Renommee des Wildbader Bikeparks sein. Von dem aus man weitere, neue Zielgruppen sehr gut würde ansprechen können - E-Biker zum Beispiel. Familien. Slopstyler und Dirtjumper. Wer jetzt ein Fragezeichen im Gesicht hat: Mit Mountainbikes kann man mehr machen als Downhillrennen zu fahren - also im mörderischen Tempo unbefestigte Strecken den möglichst steilen Berg hinunter zu jagen. All-Mountain- oder auch Trailfahrer sind (alleine oder in Gruppen) im freien Gelände unterwegs - um herausfordernde Wege in möglichst schöner Natur zu genießen. Slopstyler und Dirtjumper wiederum jagen mit möglichst hoher Geschwindigkeit über eine Rampe, "springen" durch die Luft mit ihren Bikes und absolvieren dabei möglichst anspruchsvolle Tricks.