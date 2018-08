Bad Wildbad Besonders gerne wird der Teig für die Fleischbällchen geknetet

Kochbücher erstellt

Besonders gerne kneteten die Kinder abwechseln den Teig für die Fleischbällchen, mischten mit der Hand die Bestandteile des Melonensalats oder naschten von der Beerencreme der Biskuitrolle.

Genau vorgeplant war, welche Gruppe für welches Gericht wann an den Herd durfte. Während der Wartezeit schnitten die anderen Kinder die vorbereiteten Rezepte aus und klebten sie in ausgeteilte Hefte als erste Kochbücher zum Mitnehmen – so können sie die Rezepte auch Zuhause für oder mit ihren Familien nachkochen.

Nachdem alle Gruppen fertig waren, wurde zunächst ein buntes Büffet mit den Speisen zusammengestellt, bevor alle von allem kosten und gemeinsam speisen konnten.

Auch die bereits zur Abholung angekommenen Mütter waren eingeladen zu probieren, was ihre Kinder aus saisonalen Zutaten zubereitet hatten.

Zum Schluss wurden die Tische abgeräumt, Geschirr gespült und aufgeräumt. Fröhlich verabschiedeten sich die Teilnehmenden und bekundeten den Wunsch beim nächsten Mal wieder dabei sein und die Rezepte Zuhause nachkochen zu wollen.

Die Anleiterinnen äußerten sich lobend über die interessiert mitarbeitenden Kinder und waren sich sicher, den Kindern einen Impuls für gemeinsames Kochen und die Herstellung selbst zubereiteter Speisen gegeben zu haben.