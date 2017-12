Bad Wildbad Besondere Atmosphäre

So auch dieses Mal, als in den hübsch und liebevoll dekorierten Verkaufshütten und Buden vielerlei Selbstgemachtes angeboten wurde. Filzpantoffeln, gestrickte Handtaschen und Mützen, weihnachtliche Floristik, Holzarbeiten und Weihnachts-­schmuck, waren im Angebot. Es gab auch Gaumenfreuden verschiedenster Art. Am Stand der Pelzmärtle-Gruppe wurden lecker duftende Flammkuchen ofenfrisch aus dem selbst gebauten Flammkuchenofen angeboten. Wer sich mit einem Getränk aufwärmen wollte, konnte dies an der Weihnachtsbar des Bauwagens tun. An den Ständen des Kindergartens und der Indiacagruppe, an Gretels Bastelstand, bei Anja, Iris und Daniela gab es eine vielseitige Auswahl an Leckereien und ansprechenden Geschenkideen.

Weihnachtliche Klänge

Eine besondere Atmosphäre herrschte auf dem Dorfplatz, wo ein prächtig beleuchteter Weihnachtsbaum in einer zauberhaften Schneelandschaft bei weihnachtlichen Klängen des Posaunenchors unter der Leitung von Ewald Haag die Besucher so richtig in Weihnachtsstimmung brachten. Dazu kam das Eintreffen des Nikolaus’, begleitet von zwei Pferden, mit einem Schlitten voller Geschenke für alle Kinder.