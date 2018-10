Bad Wildbad Baustelle: Teilsperrung und Umleitung aufgehoben

Zum Erschließungsgebiet "Langwiesen-Uhlandshöhe" hin ist eine Fahrbahn gesperrt und gut abgeschrankt. Es steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Im Begegnungsverkehr heißt es warten. Die Geschwindigkeit ist auf 30 Stundenkilometer beschränkt. Dies wäre aber wohl gar nicht nötig. So gibt es einige Gräben, die sich als Quer- und Längsrinnen über die Fahrbahn ziehen. Diese sind zwar asphaltiert, aber der Feinbelag als oberste Decke fehlt noch. Dies und dazu einige überstehende Schächte lassen die meisten Kraftfahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit gar nicht ausschöpfen. Außerdem befindet man sich in einer Tempo-30-Zone.

Die Erschließung des Baugebiets läuft auf Hochtouren. Leitungen sind verlegt, der Unterbau der neuen Straßen ist gelegt. Die Radien am Anschluss in den Langwiesenweg sind abgesteckt. Alle zwölf Bauplätze im gerade in Erschließung befindlichen Bereich sind verkauft.

Träger der Maßnahme und Anbieter des Wohnbaugebiets ist der Landkreis Calw. Dieser hatte sich zu dessen Bereitstellung im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern nach Abbruch der dafür vorübergehend genutzten ehemaligen Gaststätte Uhlandshöhe der Stadt gegenüber verpflichtet (wir berichteten).