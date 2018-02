Auf Hochtouren laufen die Bauarbeiten in Bad Wildbad an dem neu gestalteten Vorplatz zum Technischen Rathaus und um den Enzblick in der Wilhelmstraße. Vor allem sollen die neuen Treppen und die Stellplätze für die Besucher der Geschäfte, Praxen und des Amtes rasch fertiggestellt werden. Auf dem Wendehammer wird laut Bekanntgabe aus dem Rathaus das Parken einstweilen geduldet. Deshalb ist das Halteverbotsschild dort verdeckt. Foto: Schabert