Bad Wildbad Baluta: "So schlecht ging es mir noch nie"

Seit 38 Jahren spielt Marcel Baluta Kurkonzerte in Bad Wildbad. Sein Vertrag sollte mit diesem Jahr enden, doch unter anderem das Engagement einer Bürgerinitiative konnte dies verhindern. Unter dem Motto "Baluta muss bleiben" wurden Unterschriften gesammelt. Mit Wirkung. Das Baluta-Ensemble erhält eine einjährige Abschiedstournee. Diese startet am 1. Januar 2021. Um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen, ist dann auch noch Balutas 40-jähriges Bühnenjubiläum. Doch derzeit darf Baluta nicht auftreten. "So schlecht ging es mir in meinem Leben noch nie" klagt Baluta, Leiter des gleichnamigen Ensembles aus Bad Wildbad.

Er hätte niemals damit gerechnet, dass es ihm verboten sei aufzutreten, gesteht der Musiker. Momentan dürfe das Ensemble nicht einmal proben. "Deshalb proben wir alle einzeln", erklärt Baluta.