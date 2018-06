Bad Wildbad "Bärenklasse" testet die Wild Line

Zu den Kosten befragt, meint Haag diplomatisch: "Sie sind etwas höher geworden, aber noch im Rahmen". Die Arbeiten für das am 20. Juli beginnende Eröffnungsfest laufen bei Vertriebsleiterin Barbara Sand auf Hochtouren. Mit einem Festakt im Zelt, das am Platz des jetzigen Lagers der österreichischen Brückenbauer stehen wird, wird das Bauwerk offiziell seiner Bestimmung übergeben. Nachmittags soll die Wild Line dann in den Vollbetrieb gehen. Geöffnet ist das ganze Jahr über täglich von 9 bis 19 Uhr, in den Sommermonaten sogar bis zum Einbruch der Dunkelheit.