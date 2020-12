Bad Wildbad (cj). Seit Anfang November ist die Filiale der Bäckerei Haag in der König-Karl-Straße 19 geschlossen. Wie es vonseiten des Unternehmens heißt, seien die Mitarbeiter dieser Filiale in Kurzarbeit. Aufgrund des Teil-Lockdowns und der damit ausbleibenden Touristen, die nicht mehr auf den Sommerberg strömen, liefe das Geschäft wesentlich schlechter. Daher habe die Geschäftsführung entschieden, diese Filiale zunächst nicht mehr zu öffnen. Kunden müssen indes nicht gänzlich auf Backwaren der Bäckerei Haag verzichten. Eine zweite Filiale der Kette befindet sich lediglich 200 Meter weiter in der König-Karl-Straße 57. Diese ist weiterhin geöffnet. Wann die zweite Geschäftsstelle in Bad Wildbad wieder öffnet, ist derzeit noch nicht bekannt.