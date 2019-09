Bad Wildbad B 294 bei Calmbach im Oktober voll gesperrt

Bei der Holzernte handelt es sich laut Härtel um eine Verkehrssicherungsmaßnahme, das heißt, es werden vor allem morsche und beschädigte Bäume entfernt, damit diese nicht auf die Straße fallen können. Die Arbeiten finden entlang und oberhalb der Straße statt.

Durchgeführt wird die Maßnahme von Forstwirten des Landratsamts und Forstunternehmern. Es werden jeweils drei Vollernter (Harvester) und Forwarder (Rückefahrzeuge), zudem etwa acht Forstspezialschlepper und insgesamt etwa 60 Arbeitskräfte im Einsatz sein. Beim Landratsamt rechnet man mit einer Einschlagmenge von etwa 6500 Festmeter Holz.

Wird durch die Borkenkäfer-Problematik mehr Holz geschlagen als sonst?

Teilweise würden im Zuge der Maßnahme auch Bäume entfernt, die vom Borkenkäfer befallen sind oder waren. Dies spiele aber im Vergleich zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei dieser Maßnahme nur eine untergeordnete Rolle, so Härtel weiter.

Warum ist eine Vollsperrung der Bundesstraße nötig?

"Da sich die zu fällenden Bäume direkt an der Straße befinden, ist es aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt, während des fließenden Verkehrs zu arbeiten", erklärt Härtel. Werde ein Baum gefällt, dürfe sich in einem Umkreis der doppelten Baumlänge (das entspricht einem Radius von 50 bis 60 Metern) niemand aufhalten. Zudem fänden die Arbeiten am Hang über der Straße statt, weshalb jederzeit mit abrollenden Steinen oder Stammabschnitten gerechnet werden müsse.

Werden in der Zeit der Sperrung noch andere Arbeiten an der Straße vorgenommen?

Eine Abstimmung mit den zuständigen Stellen sei erfolgt, andere Arbeiten an der Straße stünden aber nicht an, so die Pressesprecherin weiter. Die Maßnahme erstrecke sich über drei Forstreviere und mehrere Waldbesitzer, Staatswald, Gemeindewald, Privatwald.

Warum wird die Maßnahme im Oktober durchgeführt? Gäbe es auch die Möglichkeit, die Holzernte in den Sommerferien durchzuführen, wenn tendenziell weniger Verkehr herrscht?

In den Sommermonaten habe der Fokus auf der Käferholzaufarbeitung gelegen, um hier eine Ausbreitung einzudämmen, führt Härtel aus. Zudem sei die Maßnahme zeitlich so geplant worden, dass sie möglichst erst nach der Aufhebung der in Zusammenhang mit dem Bau des neuen Kreisverkehrs in Schömberg stehenden Sperrung der Ortsdurchfahrt Schömberg beginne.

Wie viele Autos fahren auf der Strecke und mit welcher Mehrbelastung müssen die Einwohner von Bad Wildbad und Enzklösterle rechnen?

Bei einer Zählung im Jahr 2017 seien auf dem betroffenen Abschnitt innerhalb von 24 Stunden circa 3100 Fahrzeuge erfasst worden, sagt Härtel.