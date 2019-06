Bad Wildbad B 294-Baustelle wird zur Geduldsprobe

Bad Wildbad-Calmbach - Da die lange Sperrung der Bundesstraße B 296 bereits lange Umwege bedeutet, müssen die Autofahrer in Calmbach erneut eine Verzögerung in Kauf nehmen. Die Arbeiten an der B 294, der Durchgangsstraße von Höfen in Richtung Freudenstadt, sind zwar in vollem Gange, werden aber bis mindestens Mitte des nächsten Jahres dauern.