Bad Wildbad Autofahrer stirbt bei Unfall auf B 294

Nach bisherigem Ermittlungsstand überholte der Audi-Fahrer gegen 19 Uhr kurz nach dem Ortsausgang Calmbach mehrere Fahrzeuge und geriet in einer Rechtskurve in einen entgegenkommenden VW Sharan. In diesem saßen zwei Personen im Alter von 22 und 20 Jahren.

Der Audi-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Sein Beifahrer sowie die beiden Insassen des VW wurden durch den Rettungsdienst schwer verletzt und in Krankenhäuser nach Pforzheim und Calw gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

An beiden Unfallfahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.