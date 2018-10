Bad Wildbad (boom). Noch bis zum 12. Oktober ist in der Sparkasse Bad Wildbad im Rahmen des "Festi-Walls" die Ausstellung "Weltreligionen, Weltfrieden, Weltethos" zu sehen. "Die Ausstellung stellt acht Weltreligionen sehr anschaulich gegenüber", sagt Organisator Hubertus Welt. Auf großen Schautafeln werden Informationen zu Hinduismus, Buddhismus, Jainismus, Judentum, Christentum, Islam, Sikhismus, Bahaitum sowie Informationen zur Religion in China gegenübergestellt. Alle diese Religionen, auch die hierzulande weniger bekannten, hätten Millionen von Anhängern und zählten deshalb zu den Weltreligionen. Auffallend sei dabei, so Welt, dass alle Religionen von ihren Wertvorstellungen sehr ähnlich aufgestellt seien: "Verhalte dich so, wie du selbst behandelt werden möchtest." Es seien immer Fanatiker, die aus den Religionen etwas anderes machen, so Welt weiter. Die Ausstellung ist während der normalen Öffnungszeiten der Sparkasse kostenlos zugänglich.