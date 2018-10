Bad Wildbad Auf der Suche nach Antworten

In Kooperation mit der Touristik Bad Wildbad fand nun ein Vortrag im Forum König-Karls-Bad statt, den Sabine Horn zu dem Thema "Wer bist du? Wo stehst du?" hielt. Horn ist Palliative-Care-Fachkraft und Hospizreferentin, Geschäftsstellenleiterin der ökumenischen Hospizinitiative im Landkreis Ludwigsburg und stellvertretende Vorsitzende des Hospiz- und Palliativ-Verbands Baden-Württemberg.

Pfarrer Gottfried Löffler eröffnete den Abend mit einem Wortspiel zur Frage "Wo stehst du?" und was man damit verbinden könnte. So werde der Begriff "stehen" in sehr unterschiedlichem Sinn gebraucht wie "Dieses Kleid steht dir" oder "Ich stehe darauf" oder "Der steht auf dem Schlauch" und weitere, was beweise, dass man unterschiedliche Zustände und Stimmungen damit ausdrücken und vermitteln könne.

Horn bezeichnete die beiden Fragen "Wer bist du? Wo stehst du" als existenzielle Fragen, die man sich selbst immer wieder stellen sollte, nicht erst am Ende seines Lebens. Auch sterbende Menschen stellten sich bisweilen diese Frage. Ob sie eine Antwort finden, sei nicht bekannt.