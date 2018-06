Bad Wildbad Attraktion für Waldbesucher

Und zurück zur Grünhütte: Das Land habe eine Attraktion für Waldbesucher geschaffen und auf 830 Metern baue es sich eben nicht so einfach, kommentierte er die lange Bauzeit. "Wir zahlen, Sie nutzen", warb er dafür, in der Grünhütte einzukehren. Denn: "Nutzen Sie sie kräftig, wir haben mit dem Wirt eine Umsatzpacht vereinbart."

Landrat Helmut Riegger bedankte sich beim Minister und ForstBW "für die umfangreiche Sanierung und Erweiterung der Grünhütte, die für die Tourismusinfrastruktur im Landkreis Calw sehr wichtig ist". Als bekanntes und beliebtes Ausflugsziel ziehe sie nicht nur Gäste aus der näheren Umgebung, sondern auch von weit außerhalb der Region in den Schwarzwald. Wandern sei "in" und "unsere Region bietet vielseitige Wandererlebnisse und da dürfen natürlich attraktive Wanderhütten nicht fehlen".

Charme auch nach Umbau

Auch nach dem Umbau behalte die Grünhütte innen und außen ihren Charme und erfülle darüber hinaus jetzt alle baulichen sowie technischen Standards, die ein moderner Gastronomiebetrieb heute vorweisen müsse, so Riegger weiter.

Bad Wildbads Bürgermeister Klaus Mack erinnerte an die Diskussion vor zehn Jahren, "als einmal im Raum stand, die Grünhütte zu veräußern". Mack habe sich damals, so sagte er, an die Minister Hauk und Stächele (Finanzminister) gewandt und darum gebeten, diese Strategie des Landes zu überdenken. Denn bei dieser Lage im Staatswald und den Herausforderung, die das Land in den vergangenen Jahren für die Grünhütte zu bewältigen gehabt habe, "wäre ein privater Eigentümer längst überfordert gewesen. Vermutlich wäre die Grünhütte heute längst geschlossen", so Mack.

Auch bei der Sanierung der Standseilbahn habe das Land die Stadt Bad Wildbad und die Region erheblich unterstützt. Und heute könne man nachweisen, dass dieses Engagement des Landes auch Früchte trug. Die privaten Investitionen in Baumwipfelpfad und jetzt auch in die Hängebrücke beschere "uns heute völlig neue Zielgruppen und hat das Image der Stadt gewandelt: weg vom verstaubten Kurort hin zu einer Region, die neben der Gesundheit auch das Naturerlebnis in den Vordergrund rückt". Die Grünhütte füge sich als gastronomischer Mosaikstein "bestens in das touristische Angebot ein." Immer noch träume er von einer "elektrobetriebenen Waldbahn, die vom Kaltenbronn zum Sommerberg fährt". Aber das sei im Moment noch eine ferne Vision.

Zum Abschluss der Grußworte und bevor noch einmal die Jagdhornbläser der Forstbehörde Calw spielten, erwähnte der Karlsruher Architekt Gerd Gassmann, dass schon Bauen im Bestand schwierig sei, Bauen bei laufendem Betrieb dagegen fast unmöglich. Dennoch sei klar gewesen, dass man die Grünhütte nicht durch einen Neubau ersetzen könne. Zum Schluss wollte er noch einen Satz zur Erdbebensicherheit los werden: Es gebe eben rechnerische Werte zur Erdbebensicherheit und die müssten einfach eingehalten werden.