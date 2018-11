Bad Wildbad Arbeiten an Bahnhofsgebäude können beginnen

Man befinde sich derzeit in der Ausschreibungsphase, so Lucas Sperr im Gespräch mit unserer Zeitung.Warten muss man hingegen noch auf die endgültigen Genehmigungen der Denkmalschutzbehörden, bis es dann mit den Arbeiten wirklich losgehen kann. Diese werden aber noch in diesem Jahr erwartet, erklärte Sperr.

Er rechnet mit einer Bauzeit von rund einem Jahr, Ende 2019 soll alles fertig sein.

Nutzfläche von rund 1800 Quadratmetern