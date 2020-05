Bad Wildbad Anzeige wegen Müller Fleisch

Der Anwalt, der laut Knöller nicht namentlich genannt werden möchte, ihm und der Staatsanwaltschaft aber bekannt sei, sei auch durch seinen Schriftverkehr mit den Landratsämtern auf die Situation aufmerksam geworden, sagt Knöller weiter, der dann aus der Strafanzeige zitiert, die am Mittwoch bei der Staatsanwaltschaft eingereicht worden sei: "Mit großem Interesse habe ich die Vorgänge in Birkenfeld verfolgt. Alle bisherigen Erkenntnisse lassen nur folgende Schlüsse zu: Im Interesse eines ›systemrelevanten Betriebs‹ gab es viele Verzögerungen, Unterlassungen, Fehleinschätzungen und anderes. Für mich als Rechtsanwalt sehe ich eine Verpflichtung, die Vorgänge auch strafrechtlich zu überprüfen." Er stelle daher "Strafanzeige gegen alle in Frage kommenden Personen, mit der Bitte, die Ermittlungen aufzunehmen und zu prüfen, ob entsprechende Tatbestände verletzt wurden."

Viele Verantwortliche?