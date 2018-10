Die Bergbahn auf den Sommerberg fuhr am Wochenende zeitweise ununterbrochen, denn der Ansturm war riesig. Nicht nur der Botschafter aus der Mongolei steuerte mit Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel (CDU) zusammen den Wildbader Hausberg an, sondern eine in die Tausend gehende Schar von Besuchern. Auf der Hängebrücke, dem Baumwipfelpfad und in der Grünhütte herrschte riesiger Andrang. Zeitweise - das Bild zeigt es - war die Menschenschlange zur Kasse der Talstation so lang, dass sie sich um die Ecke bis in die König-Karl-Straße bog. Foto: Schabert