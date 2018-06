Bad Wildbad An jedem Tag ist etwas geboten

Dazu können die Kinder backen, kochen, sich handwerklich oder kreativ betätigen, Ausflüge machen oder Theater spielen. Auch einige mehrtägige Veranstaltungen, vom Zeltlager über eine Kinderferienwoche bis hin zu Englisch lernen mit Tablets werden angeboten.

Alle Veranstaltungen sind übersichtlich in einem Programmheft dargestellt, das in einer Auflage von 2000 Exemplaren gedruckt wurde und an alle Familien mit Kindern in den drei Kommunen verschickt wird. Zusätzlich liegt es in den Rathäusern und Tourist-Informationen aus. Denn das Programm richtet sich nicht nur an die Einwohner der drei Enztalkommunen. Ausdrücklich sind auch Gäste, Ferien- oder Besuchskinder eingeladen, die sich im Sommer in Bad Wildbad, Enzklösterle oder Höfen aufhalten. Nych wies darauf hin, dass auch sehr viele Veranstaltungen behindertengerecht seien. Diese sind im Programmheft markiert.

Die Anmeldung zum Sommerferienprogramm ist von Samstag, 23. Juni, 6 Uhr bis 15. Juli, 23 Uhr, möglich. Die Anmeldung erfolgt dabei ausschließlich online unter bad-wildbad.feripro.de. Nach dem Anmeldeschluss übernimmt das System die Zuteilung der freien Plätze. Deshalb sei es wichtig, so König, die Veranstaltungen nach Priorität und auch mögliche Gruppenwünsche mit anderen Kindern anzugeben.

Ab dem 18. Juli sind dann Sofortbuchungen für die Restplätze möglich.