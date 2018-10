Viel los war in Bad Wildbad und in der ganzen Umgebung am Sonntag. So war das Flößermuseum in Calmbach am zweiten Kreis-Museumstag zwar nicht gerade überlaufen, aber immerhin kamen mehr Besucher als an einem anderen Sonntag, an dem immer von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. Das Foto zeigt eine Gruppe zusammen mit der einen freundlichen Empfang der Besucher gestaltenden Waltraud Jimeno (Mitte) und den Museumsführern Alfred Hennicke (Dritter von rechts) sowie Wolfgang Plappert (rechts). Außer diesen drei Ehrenamtlichen führten noch Ingrid Wöllert und Barbara Hammann-Reister durch die Präsentation. Foto: Schabert