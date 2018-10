Bad Wildbad "Am Ende ist es halt auch ein bisschen Glück"

Klaus Mack ist Jahrgang 1973 und ist doch bereits seit 18 Jahren Bürgermeister –­ zuerst in Enzklösterle und seit 2006 in Bad Wildbad. Aufgewachsen ist er in Lonsee im Alb-Donau-Kreis. Nach seinem Studium für den gehobenen Verwaltungsdienst in Ludwigsburg sei die Stellensituation sehr schlecht gewesen, erinnert er sich. Zu dieser Zeit hatte auch die Gemeinde Enzklösterle eine Hauptamtsleiterstelle ausgeschrieben und Mack bewarb sich – mit rund 180 weiteren Bewerbern in der kleinen Enztalgemeinde. Er setzte sich gegen die Vielzahl der Bewerber durch und kam so 1997 in den Schwarzwald.

Neben den Aufgaben im Hauptamt übernahm er 1998 – zunächst kommissarisch –­ die Leitung der Tourist-Info und wurde, obwohl er keine klassische Ausbildung im Tourismus-Bereich absolviert hatte, Kurgeschäftsführer. Er fand Gefallen an der Arbeit und war maßgeblich daran beteiligt, dass Enzklösterle mit der größten Schwarzwälder Kirschtorte der Welt sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde bekam.

2000 stand dann die Bürgermeister-Wahl in Enzklösterle an und Mack entschied sich, gegen den Amtsinhaber anzutreten. Er gewann die Wahl und wurde so mit 26 Jahren Bürgermeister. "Das war viel kleiner als hier", erzählt er. Dennoch gab es große Aufgaben, die irgendwie gestemmt werden mussten. Wie etwa die Kanalisierung in Poppeltal –­ ein Projekt mit Kosten von zehn Millionen D-Mark bei einem Gesamthaushalt der Gemeinde von 2,5 Millionen D-Mark. Um das Projekt umsetzen zu können, habe er "lange verhandelt, bis wir 90 Prozent Zuschuss bekommen haben", sagt Mack. Dennoch habe auch der Eigenanteil den kleinen Haushalt "aufgebläht".