Bad Wildbad Alte Führungsriege tritt wieder an

Auf der Agenda steht außerdem die Erneuerung des Feuerwehrbedarfsplans und die Überarbeitung der Feuerwehrsatzung. Gabriel Bryant, Tobias Kraft und Philipp Rothfuß haben ihre Grundausbildung absolviert und wurden zu Feuerwehrmännern ernannt. Die drei wechseln aus der Jugendwehr in den aktiven Dienst über.

Hierdurch ist der Altersdurchschnitt der Abteilung auf 35 Jahre gesunken. Andrée Weltsch wurde zum Oberfeuerwehrmann ernannt und Julia Herr zur Hauptfeuerwehrfrau. Mike Giessler wurde zum Löschmeister befördert. Fritz Waidelich wurde für 65 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Bis 1992 war er aktiv, dann trat er in die Alterswehr über. Am 3. Februar will die Abteilung erneut ein Helmcurling mit Après-Ski-Party veranstalten.

Schlauchwerkstatt wird erneuert

Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide sagte, die neue Ausrückeordnung "Cobra 4" sei noch in Arbeit. Das Programm wurde mit der Modernisierung des Leitstellenrechners eingeführt, derzeit würden alle Daten neu organisiert, weil vorhandenes Datenmaterial nicht mehr aktuell gewesen sei. Das werde noch ein bisschen dauern.

Die zentrale Schlauch- und Atemschutzwerkstatt des Kreises werde nach 40 Jahren erneuert. Die räumlichen Ressourcen in der alten Unterkunft in Calmbach reichten dafür nicht aus. Man wolle in einen neuen Standort an zentraler Stelle investieren, so Heide. Dazu soll auch ein Einsatzmittellager für den Katastrophenschutz sowie ein Übungsgelände und Ausbildungszentrum für Führungskräfte eingerichtet werden.

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Klaus Ziegler meinte, es sei positiv, dass die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer jetzt komplett in die Finanzierung der Feuerwehr fließen würden. Allerdings habe er angesichts der kürzeren Lebensdauer der Einsatzfahrzeuge Zweifel, ob die 63 Millionen Euro ausreichen würden, den Ersatzbedarf zu decken.

Der Leiter des Polizeipostens Bad Wildbad, Fredi Pfeiffer, war zum ersten Mal bei der Feuerwehr Höfen und wünschte den Kameraden immer gesunde Rückkehr von den Einsätzen. Er zeigte sich neidisch auf den Altersdurchschnitt der Truppe von nur 35 Jahren. Bei der Polizei in Wildbad sei das genau anders herum, nämlich 53 Jahre.