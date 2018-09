Bad Wildbad Alois Knauer malt seine Bilder "um des Malens willen"

Knauer wohnt seit vielen Jahren im Stadtteil Aichelberg-Hünerberg und malt "des Malens willen", wie er es selbst ausdrückt, weil es ihm Spaß macht. Es sind 14 Landschaften und Porträts, die zu sehen sind und die auch Stimmungen ausdrücken. Seine Landschaftsbilder weisen nicht nur auf den Schwarzwald hin, sondern vermitteln auch Eindrücke von seinen Langstreckenwanderungen. So wanderte er 2006 den Jakobs-Weg von Hünerberg nach Santiago de Compostela (rund 2900 Kilometer), vor sieben Jahren den Pilgerweg nach Rom (1600 Kilometer), außerdem den Ostbayerischen Jakobsweg von Prag bis Einsiedeln (Schweiz). Seine Eindrücke hat der 84-Jährige mit der Kamera festgehalten, um diese dann zu Hause künstlerisch aufzuarbeiten.

Stimmungen darstellen

Viele Jahre lang malte der gelernte Papiermachermeister in Aquarell, seit eineinhalb Jahren malt er auch mit Ölfarben, die er äußerst dünn und transparent aufträgt. Dabei kann er sehr gut Stimmungen (Tageszeit, Wetter, Landschaft) darstellen, sodass der Betrachter immer wieder ganz unterschiedliche Sichtweisen und Empfindungen hat. So entstehen Nebelfetzen, Wolkenschleier, abendliche Landschaften, die Knauer in der Regel nicht vorskizziert.