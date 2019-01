Bad Wildbad Allerlei Lektüre

Bad Wildbad-Calmbach. Am Samstag, 16. Februar, findet von 14 bis 16.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Calmbach ein großer Bücherflohmarkt in Calmbach statt. Dieser wird gemeinsam vom CVJM Calmbach sowie vom Kinder- und Jugendförderverein Pusteblume veranstaltet.