Bad Wildbad. Der Verein Menschen Miteinander/Interkultureller Garten Oberes Enztal weist auf eine Veranstaltung in Kooperation mit der Volkshochschule Calw am Donnerstag, 18. Oktober, im Rahmen des "Festi-Walls für ein friedliches Miteinander" im Forum-König-Karl in Bad Wildbad hin. Nurcan Dogan berichtet über ihr Leben als alevitische Gläubige im Nordschwarzwald. Als in Deutschland geborene Deutsche lebt sie im Spannungsfeld "Mitbürgerin mit Migrationshintergrund" sowie "Gläubige unter Andersgläubigen". Sie berichtet, wie sich dies in ihrem Alltagsleben in unserer unmittelbaren Nachbarschaft niederschlägt. Aleviten (alaw‚ Anhänger Alis’) sind Mitglieder einer vorwiegend in der Türkei beheimateten Glaubensrichtung, die sich im 13./14. Jahrhundert mit dem Zuzug von oghusischen Stämmen aus Zentralasien (Chorasan) in Anatolien verbreitete. Das Statut der alevitischen Glaubensgemeinschaft definiert Aleviten als Menschen, die unter anderem keine diskriminierenden Unterschiede bezüglich Sprache, Religion, Kultur, Rasse, Hautfarbe, Geschlechterorientierung und zwischen Mann und Frau macht. Diese Haltung könnte man ebenso aus dem deutschen Grundgesetz ableiten. Der türkische Staat verweigert bis heute der alevitischen Glaubensgemeinschaft die religiöse Anerkennung. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.