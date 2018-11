Bad Wildbad Akkordeonorchester ist "Tüpfelchen auf dem i"

Sowohl die fünfsätzige "Nacht in Castle Hill", eine originale Komposition von Stefan Hippe, die er nach einer Schottlandreise komponierte, sowie "Drei Klangbilder" von Paul Kühmstedt, für Akkordeon arrangiert von Georg Penz, boten ungewöhnliche Hörbilder, die vom Publikum bestaunt wurden. So wird in "Castle Hill" der Tanz der Mäuse betont rhythmisch, mit Klopfen, Ziehen des Balgs oder anderen unerwarteten Geräuschen des Instruments ganz anders als gewohnt hörbar gemacht, was die Besucher begeisterte.

Übrigens: Hippe ist nicht nur Komponist zahlreicher Akkordeonwerke sowie Bundesdirigent, sondern auch Leiter des Akkordeon-Landesjugend-Orchesters Baden-Württemberg, das beim diesjährigen Deutschen Musikwettbewerb mit 97,2 von 100 Punkten bei den Akkordeonorchestern den ersten Platz belegte. Ein Glanzpunkt für das Bad Wildbader Akkordeonorchester ist dabei David Kiefer, der als aktiver Akkordeonist Mitglied dieses Auswahlorchesters des Landes ist.

Sehr gefühlvoll war "Sonnenuntergang" und die "Morgendämmerung" nach dem "Mitternachtsspuk". Insgesamt durchaus eine Herausforderung für die 20 Mitwirkenden, die unter der klaren Stabführung von Haag bestes Akkordeonspiel boten.

Zwei noch aktive Gründungsmitglieder ausgezeichnet

"Winter Games" nennt sich die beschwingte Titelmelodie der olympischen Winterspiele 1988 im kanadischen Calgary, wofür der bekannte Komponist David Foster mit 14 Grammy-Awards ausgezeichnet wurde. Beim Jubiläumskonzert leitete dieses Stück den zweiten Programmteil ein, dem das gefühlvolle Stück "Ich fühl’ wie Du" von Peter Maffay folgte, allerdings nur instrumental.

Mit zehn Ehrungen wurde sozusagen die Hälfte des Orchesters von der Vorsitzenden Sarah Haag-Mössinger ausgezeichnet, Akkordeonspieler, die seit vielen Jahren aktiv im Orchester mitwirken (siehe Infokasten). Die beiden immer noch aktiven Gründungsmitglieder Johanna Haag und Gerhard Barth erfuhren mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Harmonikaverbands eine besondere Auszeichnung.

Bürgermeisterstellvertreter Jochen Borg dankte im Namen des Stadtoberhauptes und des Stadtrats allen Mitwirkenden und gratulierte den Geehrten. Der Gründer des Akkordeonorchesters Fritz Kessler, so Borg, habe damals eine gute Idee gehabt, und dieses Orchester sei unter den erfreulich zahlreichen Musikgruppen der Stadt sozusagen das "Tüpfelchen auf dem i" geworden.

Mit "La Storia" von Jacob de Haan und der scharf und spitzig pointierten "Tarantella arrabiata" leitete das Akkordeonorchester über zum klassischen Bereich. Mit dem von Philipp Haag arrangierten und getragen interpretierten "Marsch der Priester" aus Mozarts Zauberflöte sowie dem "Triumphmarsch" aus Verdis Aida schloss das offizielle Programm, das stehende Ovationen erhielt. Mit dem ebenfalls von Haag komponierten Stück "Encore" (Nochmals) und "Acapulco" bedankte sich das Akkordeonorchester beim Publikum für dessen Aufgeschlossenheit, die Aufmerksamkeit und das Mitmachen. Fazit: Ein absolut gelungenes Jubiläumskonzert.

Für lang- und mehrjähriges aktives Musizieren im Akkordeonorchester Bad Wildbad wurden ausgezeichnet: Johann Haag und Gerhard Barth (50 Jahre), Sandra Großmann (30 Jahre), Sarah Haag-Mössinger (20 Jahre), Nadine Lavault, David Hess, David Kiefer (zehn Jahre) sowie Maximilian Kurasov, Lara Pross und Thea Schwarzer (fünf Jahre).