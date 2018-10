Bad Wildbad Agenbacher Sägemühle schon 1567 genannt

Das bis ins letzte Jahrzehnt zumindest noch sporadisch betriebene Sägewerk wurde im Lagerbuch des Klosters Hirsau schon 1567 genannt. Ein Stück unterhalb stand im Eisengrund im Kleinen Enztal die Eisensägmühle als zweite "Säge", die auf Markung Agenbach in alter Zeit betrieben wurde.

In einer Abhandlung schreibt 1992 der ehemalige Landesforstpräsident Max Scheifele, die Anfänge des Flößens auf der Enz seien um 1200 anzusetzen. Weiter kommt er zu dem Ergebnis, "dass an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert der Floßholzhandel im Enzgebiet schon recht bedeutend ist und eine geordnete Flößerei betrieben wird." Ab 1599 wurde das Flößen von Enzklösterle aus gesteuert: Dort saß die Floßfaktorei. 1718 wurde diese nach Wildbad, später nach Calmbach verlegt.

Viele fragen sich heute, wie auf einem Bach wie der Kleinen Enz überhaupt Langholzflöße talwärts gelangen konnten. Der Wasserlauf war so hergerichtet, dass 1342 drei Meter und später vier Meter breite und bis zu 285 Meter lange, aus ihrer Ware bestehende Wasser-Transportfahrzeuge flussabwärts treiben konnten. Dazu waren Wasserstuben genannte kleine Stauseen angelegt. Einen solchen künstlichen See gab es an der Kleinen Enz gleich unterhalb des heutigen Forellenparks, dessen Spuren noch erkennbar sind.