Bad Wildbad Adventskalender und Blasmusik

Den Auftakt bildete der Posaunenchor mit rund 25 Bläsern, die unter der Leitung von Ewald Haag heitere Weihnachtslieder spielten, ein Genuss für die zahlreichen Zuhörer, die trotz niedriger Temperaturen zum Dorfplatz gekommen waren.

Die Öffnung des Adventsfensters erfolgte durch Richard und Beate Kilian aus Nonnenmiss, die, wie im Vorjahr, das Fenster gestaltet hatten. Überhaupt hatte der Aufruf von Daniele Wieland, an jedem Haus eines der Fenster vorweihnachtlich zu schmücken, inzwischen großen Widerhall gefunden. Olaf Hatje, der seit Jahrzehnten in Sprollenhaus wohnt, meint dazu: "Unser Dörfle ist in der Vorweihnachtszeit wunderschön geschmückt!"

Nach dem Öffnen des Backhausfensters und den Melodien des Posaunenchors gab es natürlich Glühwein, Punsch und süßes Gebäck, zubereitet von den fleißigen Helfern der Dorfgemeinschaft.