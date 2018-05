Bad Wildbad (hms). So stellte sich die Situation am Meisterntunnel an den ersten drei Werktagen der Woche in Bad Wildbad ab 20 Uhr dar: Die Zufahrt war gesperrt. In der sonst kräftig frequentierten Verkehrsröhre wurden drei Nächte lang Schachtabdeckungen in der Fahrbahn saniert. Freigegeben wurde die Durchfahrt jeweils ab 5.50 Uhr wieder. Wiederholen wird sich die nächtliche Sperrung zu den gleichen Zeiten vom 14. bis 18. Mai. Mit der Abwicklung in Nachtarbeit sollen die Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden. Die Umleitung für Autos und kleinere Kraftfahrzeuge ist innerörtlich ausgeschildert. Der Schwerverkehr wird überörtlich umgeleitet.