Bad Wildbad 375 Jahre gemeinsames Musizieren

Im zweiten Konzertteil werden dann der Mandolinenklub Waldesklänge 1921 Schwarza, die Thüringer Gäste, und das Wildbader Orchester gemeinsam musizieren. Kurkonzerte waren in Wildbad über viele, viele Jahre die Hauptbetätigung für die Zupfmusiker und auch die Thüringer Gäste sind begeisterte Unterhalter. Das Publikum werde sicher auf seine Kosten kommen, meint Weber, der weiter sagt: "Wir wünschen uns gerade zu diesem Konzert besonders viele Zuhörer und Gäste und haben daher beschlossen, dass es keinen Eintritt kosten soll, wenn man beim Geburtstagsfest dabei sein will. Herzliche Einladung an alle Wildbader, aber auch an alle anderen Freundinnen und Freunde von Mandoline, Mandola, Gitarre und Kontrabass."