Bad Wildbad 26 Corona-Infektionen in einer psychiatrischen Pflegeeinrichtung

Umfassender Pandemieplan

Seit März vergangenen Jahres Jahres gelte ein umfassender Pandemieplan, so Zenker weiter, der anhand der gesetzlichen Vorgaben durch die Landesregierung und das zuständige Gesundheitsamt laufend überprüft und angepasst worden sei. Alle Mitarbeiter wurden in Bezug auf das Verhalten bei Coronaverdacht unterwiesen und eingehend geschult. Abstandsregeln seien, soweit dies in der Pflege und Therapie möglich ist, konsequent eingehalten, therapeutische Angebote unter Wahrung des Sicherheitsabstands aufrecht erhalten worden. Schutzausrüstung sei zunächst in Eigenregie organisiert, später unter anderem auch über den Landkreis zur Verfügung gestellt worden.