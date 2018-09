Bad Wildbad 17-Jähriger verletzt drei Polizisten

Der 17-Jährige war zuvor schlafend im Treppenhaus eines fremden Anwesens angetroffen worden. Aufgrund der starken Alkohol- und Drogenbeeinflussung war er nicht mehr in der Lage, selbständig nach Hause zu gehen. Als die Beamten den 17-Jährigen nach Hause und ihn in die Obhut der Eltern bringen wollten, wehrte sich der junge Mann vehement, weshalb er unter Zwang in den Streifenwagen gesetzt werden musste.

Als die Beamten den 17-Jährigen nach Hause gebracht hatten, verhielt er sich auch dort weiterhin äußerst aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Um weitere Eskalationen durch den 17-Jährigen zu unterbinden wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und sollte zur Ausnüchterung zum Polizeiposten gebracht werden.

Daraufhin beleidigte der 17-Jährige die Polizisten und wehrte sich derart heftig gegen die eingesetzten Beamten, dass diese verletzt wurden.