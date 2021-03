1 Im Wildbader Fröbel-Kindergarten wurden 15 neue Corona-Fälle nachgewiesen. Der Kindergarten ist bereits seit vergangener Woche geschlossen, nachdem die britische Mutante nachgewiesen wurde. Foto: Aldeca Productions – stock.adobe.com

Im Landkreis Calw wurden am 15. März laut Mitteilung des Landratsamtes Calw 38 neue Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gemeldet. Fast die Hälfte davon, nämlich 15, entfallen dabei auf die Stadt Bad Wildbad. Wie Janina Müssle von der Pressestelle des Landratsamtes bestätigte, betreffen die Fälle den Wildbader Fröbel-Kindergarten.

Bad Wildbad - Wie bereits berichtet, wurde nach Angaben von Bürgermeister Klaus Mack eine Kontaktperson dieses Kindergartens mit der britischen Mutante des Coronavirus infiziert. Das hatte er in seiner wöchentlichen Info bekanntgegeben. Die Infektion mit der Mutation sei offiziell vom Gesundheitsamt bestätigt worden. "Vermutlich werden unsere Zahlen daher nochmals steigen", schrieb er. Damit sollte er nun Recht behalten. Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten bestätigte er: "Der Ausbruch ist dem kirchlichen Fröbel-Kindergarten zuzuordnen. Dieser wurde letzte Woche nach der Feststellung einer britischen Virusvariante geschlossen. Die betroffenen Kontaktpersonen wurden umgehend in Quarantäne versetzt." Im Fröbel-Kindergarten in der Helene-Huber-Straße werden Kinder ab drei Jahre in drei Kindergartengruppen betreut.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Damit gibt es in Bad Wildbad nun 30 bestätigte Fälle in den vergangenen zehn Tagen. Aktuell befinden sich in den Kliniken im Landkreis Calw zehn Personen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, in stationärer Behandlung – keine davon auf der Intensivstation.