Bad Teinach-Zavelstein Wird Krokusschule zur Naturpark-Schule?

Der Naturpark unterstütze im Rahmen dieser Kooperation Experimente in der Grundschule sowie Exkursionen in das Schutzgebiet. "Es werden Synergieeffekte erzielt, die auch die Gemeinde stärken", kündigte Riedling an. Sie erzählte vom begeisterten Echo in bereits installierten Naturpark-Schulen. Die Kooperation mit der Krokusschule ist die achte Vereinbarung. Dabei will die Schule Kontakte zu Unternehmen aber auch Landwirten, Imkern und Handwerkern knüpfen. Jasmin Günthner begleitet auf Seiten der Stadt das Projekt Naturpark-Schule.