Bad Teinach-Zavelstein Waldhaushalt mit Fragezeichen

"Der Extremsommer ist europaweit spürbar mit sehr viel Dürr- und Käferholz", fasste Christof Grüntjens, Bezirksleiter für Waldwirtschaft und staatlicher Holzverkauf im Landratsamt, zusammen. In der Gemeinderatssitzung am Montag warf er zunächst einen Blick auf den Vollzug des noch laufenden Jahres, in dem bislang knapp 4900 Festmeter Holz eingeschlagen wurden. "Bis Jahresende werden wir den Plan von 5980 Festmetern erreichen", stellte er fest. Zudem sei auch noch eine notwendige Wegesanierung in Aussicht.

Verzicht auf Investitionen

Für den Wirtschaftsplan des kommenden Jahres äußerte Grüntjens indes Unsicherheit. "Wegen der Trockenheit und der Käferschäden kann die betriebswirtschaftliche Planung nicht gehalten werden, vor allem wenn eventuell noch ein Wintersturm hinzukommt", dämpfte er die Euphorie. Eine "ordentliche Winterfeuchte" erhöhe die Chance, das Betriebsergebnis zu erreichen, doch der bisher geringe Niederschlag komme nicht im Wald an. Vor diesem Hintergrundwurde im Wirtschaftsplan auch auf Investitionen verzichtet. "Der Plan ist vom Markt abhängig und wir sollten den Einschlag und die Festmeter nicht erzwingen", sagte Bürgermeister Markus Wendel.