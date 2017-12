Bad Teinach-Zavelstein Vor Heilig Abend gibt’s heimische Forellen

Der Verkauf der Forellen zu Weihnachten findet am Freitag, 22. Dezember, von 16 bis 18 Uhr am Feuerwehrmagazin in Bad Teinach statt. "Für die Vorbestellung arbeiten wir in bewährter Weise mit der Teinachtal-Touristik zusammen", kündigte der zweite Vorsitzende der Fischerfreunde, Wolfgang Siedersleben, an. Bis Montag, 18. Dezember, können dort zu den Öffnungszeiten persönlich oder telefonisch unter der Nummer 07053/9 20 50 40 sowie per Mail an fischerfreunde@googlemail.com Forellen vorbestellt werden.