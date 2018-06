Bad Teinach-Zavelstein Von Rampe ­bis Rauchschutztechnik

"Es steht unter Denkmalschutz und wir haben für dieses öffentliche Gebäude eigentlich eine Unterhaltungspflicht", verwies er auf die Nutzung als Kindergarten in einem Teilbereich, auf die Verwendung von Räumen als Wahllokal sowie die vermietete Wohnung. Während Dach und Türmchen bereits vor elf Jahren saniert wurden, schimmere an der Wetterseite das Fachwerk bereits unter den Schindeln hervor und auch die elektrische Nachtspeicherheizung sei erneuerungswürdig, ganz zu schweigen von der fehlenden Barrierefreiheit. "Zusammen mit einem Architekten soll eine Grundlagenermittlung erfolgen, die unter Umständen eine zusätzliche Wohnung im Bereich des einstigen Sitzungssaals sowie Barrierefreiheit in den ehemaligen Bankräumen ermöglicht", kündigte Wendel Planungen in den kommenden fünf Jahren an. Padubrin rechnet damit, dass das Gebäude entkernt werden muss.

Schon im kommenden Jahr soll der Ausbau der Kleinkindbetreuung in Bad Teinach umgesetzt werden. Anmeldungen aktuell geborener Kinder dafür bestätigen den Bedarf, für den sieben neue Plätze geschaffen werden sollen. Und das im Zusammenhang mit der bestehenden Betreuung "Ele & Pieps", zumal im gleichen Gebäude Räume im Obergeschoss dafür zur Verfügung stehen.

Es bleiben immer noch zehn Prozent Steigung

Auf Basis eigener Planungen hat die Stadt zudem Arbeiten auf dem Friedhof in Bad Teinach ins Auge gefasst. "Wir kommen um eine Rampe nicht herum, die allerdings aufgrund des Höhenunterschieds ›nur‹ als barrierearm einzustufen ist", verwies Wendel auf die Möglichkeit eines stufenlosen Zugangs, der allerdings dennoch rund zehn Prozent Steigung mit sich bringe. Gleichwohl eröffne die Rampe den Einsatz eines Minibaggers auf dem Friedhof, auf dem seither nur in Handarbeit der Aushub bewerkstelligt werde. Neben der Erneuerung von Treppenstufen soll auch die Aussegnungshalle renoviert werden, in einem weiteren Bauabschnitt dann der Belag zwischen den Grabreihen.