Bad Teinach-Zavelstein Viele ziehen für schöne Ferien an einem Strang

"Die jeweiligen Anbieter haben sich auch in diesem Jahr Neues einfallen lassen, vor allem zum Selbermachen", zollte Jasmin Günthner von der Teinachtal-Touristik allen Mitstreitern Anerkennung. Und das waren immerhin 20, vorwiegend aus Reihen der Vereine, aber auch Firmen und Kommunalverwaltungen.

"Viel positives Feedback erhielten wir aus den Familien, zumal die Kinder in vielen Fällen Kleinigkeiten mit nach Hause nehmen konnten und eine Erinnerung an den jeweiligen Tag haben", zog Günth­ner ihr Fazit. 141 Kinder und damit 16 mehr als im Vorjahr nahmen 326 Mal am gesamten Angebot teil.

Glück mit dem Wetter