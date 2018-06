Bad Teinach-Zavelstein Unwetter sucht auch das Teinachtal heim

Teinachtal . "Es ist schwierig, bei solchen Flächenlagen genau Buch zu führen", meinte Feuerwehr-Pressesprecher Udo Zink fast schon entschuldigend. Denn die Gewitterzelle, die am Donnerstagabend in der Umgebung wütete, zog auch das Teinachtal in Mitleidenschaft. Zahlreiche überflutete Keller gab es beispielsweise in Zavelstein. In Bad Teinach machten die Wassermassen auch vor der Feuerwehr selbst nicht Halt. Dort regnete es zwischenzeitlich 25 Liter in 15 Minuten. Richtung Oberkollwangen versperrten Bäume die Durchfahrt, Starkregen und einsetzender Hagel ließen in Richtung Oberhaugstett Gullydeckel überlaufen. "Die Aufräumarbeiten werden noch einige Tage andauern", bilanzierte Zink.