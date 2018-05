Bad Teinach-Zavelstein Unimogs begeistern auf dem Schmiehener Farrenhof

Das kleine Waldhufendorf Schmieh wird sich dann wohl wieder im Ausnahmezustand befinden.

Auf dem Gelände des Farrenhofs reihen sich dann nämlich Unimog an Unimog aus ganz Baden-Württemberg, sowie die historischen Traktoren aus der Umgebung von Bad Teinach. Nicht oft zu sehen sind historische LKWs, die sich aber in den vergangenen Jahren verstärkter zum Treffen in Schmieh einfinden. Auch in diesem Jahr liegen schon zahlreiche Anmeldungen vor.

Einige Teilnehmer mit Unimog werden bereits am Samstag anreisen und in oder auch auf ihren Fahrzeugen übernachten. Ein interessantes Programm für die ganze Familie wird derzeit vorbereitet und die Gastronomie des Farrenhofs wird für das leibliche Wohl sorgen.