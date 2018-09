Bad Teinach-Zavelstein Unfall: Lkw kippt auf L 346 um

Ersten Angaben vor Ort zufolge war der Lkw-Fahrer gegen 14 Uhr in Richtung Bad Teinach unterwegs und fuhr kurz nach dem Ortsausgang Rötenbach zu dicht auf einen vorausfahrenden Lkw mit Kipperauflage auf. Der 36-jährige Unfallverursacher reagierte zu spät und musste eine Vollbremsung einleiten, in deren Folge er an die Bergseite stieß und auf die rechte Seite kippte. Der entgegenkommende Fahrer eines Kleinlasters konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern.

Die Polizei schätzt den Sachschaden am umgekippten Lkw auf rund 70.000 Euro. Der Streckenabschnitt blieb für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen am Unfallort und trug auf ANordnung der Naturschutzbehörde des Landkreises Calw mittels Bagger das verunreinigte Erdreich ab.