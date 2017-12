Bad Teinach-Zavelstein Über Jahre zusammengeschweißt

1,3 Millionen Flaschen in Spitzenzeiten

Er begrüßte zusammen mit Werner Krauss, einstiger Amtsinhaber aus der besuchten Gemeinde, 30 Altschultes und ihre Partnerinnen. Besichtigt wurde die Teinacher Mineralbrunnen GmbH.

Bis zu 1,3 Millionen Flaschen Mineralwasser und Süßgetränke täglich schaffen die modernen Abfüllanlagen in Spitzenzeiten, wie Carmen Pieper ausführte. An "normalen Tagen" begnügt man sich mit rund 500 000. Die 15 genutzten Quellen auf den Markungen der bis an die Teinach reichenden Stadt Neubulach, von Bad Teinach und Breitenberg liefern von schwach mineralisiertem über das Hauptsortiment des mineralreichen Teinachers bis hin zum Heilwasser "Hirschquelle" für jeden Zweck das richtige, naturbelassene Produkt in die 3160 Kubikmeter fassende Tanks.