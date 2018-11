Bad Teinach-Zavelstein Thriller, Reime und Luftgitarre

Nicht immer erkennt das Publikum auch gleich die Reime, so die Erfahrungen von Helge und Udo. Aus diesem Grund kündigen sie diese vorher gerne an, erklärten sie.

Den Auftakt ihrer Darbietung im Konsul-Niethammer-Kulturzentrum (KoNi) bildete der Thriller "Psycho". So schnell und komprimiert war der legendäre Film von Alfred Hitchcock wohl noch nie präsentiert worden.

Beinahe gemächlich schienen da die Erläuterungen zu einer neuen Form der Luftgitarre, bei der Helge seinen Partner als Instrument nutzte. Der funktionierte aber nur "gestöpselt" – wollte er sich doch als E-Gitarre verstanden wissen. Für das Publikum standen verschiedene Themen zur Auswahl, sodass die Zuschauer das Programm aktiv mitgestalten konnten. Unter anderem das gewünschte Computer-Medley war einer der Renner. Die Homage an das ­iPhone in der Hand zum Harry-Belafonte-Lied "Island in the sun" rückte den Song ebenso in neues Licht wie "Kabellos durch die Nacht" oder "Kein Link da" in Anlehnung an ein bekanntes russisches Volkslied sowie "Killing my software", um nur einige Beispiele zu nennen.