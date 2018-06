Bad Teinach-Zavelstein Texte, Gedichte, Lieder

Bad Teinach-Zavelstein. Bei der neuen Veranstaltungsreihe "Vollmondnacht" sucht das Regionentheater in Vollmondnächten besondere Orte im Schwarzwald und darüber hinaus auf. Die nächste findet am Donnerstag, 28. Juni, ab 20 Uhr in der Burgruine Zavelstein statt: eine Mischung aus Moderation, verknüpft mit theatralischen Texten, Gedichten und Liedern.