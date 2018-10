Bad Teinach-Zavelstein St. Georgs-Kirche fertig renoviert

Denn nicht nur die Stützmauer gegenüber des Kircheneingangs, auch die angrenzende Stadtmauer hinter dem Gedenkstein wurde stabilisiert. "Für das zweischalige Mauerwerk nahmen wir alte, zur Verfügung stehende Steine", erläuterte Wiedmann. Vor allem die Auffüllung der Zwischenräume sei eine langwierige Handarbeit gewesen.

"Nachdem in den 1980er-Jahren die generelle Innensanierung durchgeführt wurde, war jetzt die Außenfassade an der Reihe", verwies er zudem auf eine Renovierung in diesem Bereich, die mehr als 50 Jahre zurückliegt. Den größten Anteil sowohl an Arbeit als auch Kosten hatte aber der neue Blitzschutz. "Dafür musste ein Ring um die Kirche aufgegraben und wieder verschlossen werden", lenkten die beiden Vorsitzenden der Kirchengemeinde die Aufmerksamkeit auf die Pflastersteine, die sich farblich nach der Umsetzung von den Nachbarsteinen absetzen.

Rund 170.000 Euro veranschlagte die Kirchengemeinde für die Sanierung. "Den Großteil bringt die Kirchengemeinde auf, aber wir erhalten auch eine Förderung durch den Denkmalschutz und an der Renovierung des Turms beteiligt sich die Stadt", berichtete Wiedmann.

Um 1200 mit kleiner Kapelle erbaut

Der Wehrturm verleiht der Sankt-Georgskirche die besondere Ausstrahlung und wurde etwa um 1200 mit angeschlossener kleiner Kapelle erbaut. Erst 378 Jahre später erfolgte die Erweiterung als Kirche für das damalige "Ämbtlen Zavelstein".

Nach der mehrmonatigen Renovierung feiert die Kirchengemeinde am kommenden Sonntag, 14. Oktober, deren Fertigstellung. "Im Gottesdienst ab 10 Uhr erzählen dann auch ein Handwerker, der Bürgermeister und eine Bewohnerin aus dem Städtle, wie sie Kirche erleben", so Pfarrer Moser.