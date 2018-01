Bad Teinach-Zavelstein Spendenaktion: Reis für die Ärmsten

Seit August befindet sich die Zavelsteinerin Mareike Dannemann auf den Philippinen, um dort für die Organisation EPECTO (Exchange Program on Education, Culture and Teaching Objectives) einen freiwilligen Sozial- und Friedensdienst zu leisten. In einem Zeitungsbericht hatte Mareike um Spenden geworben, um für die Ärmsten der Armen zu Weihnachten Reis kaufen zu können. Die Leser spendeten so viel, dass sie schließlich 19 Säcke Reis besorgen konnte. Auf Grund der extrem vielen hungernden Familien, teilte sie die Säcke nicht nur einzelnen Familien zu, sondern auf mehrere Familien auf. Neun Säcke wurden an die Ärmsten der Armen der Gehörlosen verteilt. Dannemann erfuhr dabei, wie schweißtreibend es ist, 50 Kilosäcke Reis zu schleppen. Weitere freiwillige junge Helfer, die für EPECTO in Naga City sind und die Schwestern der Gehörlosenschule, in der Mareike arbeitet, schufteten fleißig mit.

Nicht alle hatten das Glück, einen Gutschein zu bekommen

Zwei Tage vor der Verteilung der weiteren zehn Reissäcke konnten die Helfer unter der Leitung der Schwestern der Gehörlosenschule Reisgutscheine an weitere arme Familien verteilen. Die Hilfe der Schwestern war dabei wichtig, haben diese doch einen sehr guten Überblick darüber, wer von den vielen Menschen die Spenden am nötigsten braucht.