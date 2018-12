Bad Teinach-Zavelstein Sehr gelungene Abrundung des Fests

Zauberhafte Klänge von Flöte und Harfe

"Danket dem Herrn" eröffnete eindrucksvoll durch die Männerstimmen des SWV-Chores das Konzert zur christlichen Botschaft in der Dreifaltigkeitskirche von Bad Teinach. Unter anderem mit "The Rose" überzeugte der kleine Chor des Gastgebers. Sabine und Gertrud Wentz verzauberten das Publikum in dem Gotteshaus mit Querflöte und Harfe mit Werken von Georges Bizet, Gioacchino Rossini oder Georg Friedrich Händel.

Gospelmelodien brachte schließlich der gemischte Chor vom Liederkranz Hirsau mit "Go tell it on the mountain" in das Konzert ein. Dirigiert von Ute Stoll, die außerdem beim "Ave-Glöcklein" das Ave Maria anstimmte, unternahmen die Sänger einen Streifzug durch Weihnachtsmelodien unterschiedlicher Länder. So berichtete Stoll, dass "The son of Maria" zu den vier beliebtesten Weihnachtsliedern in Spanien zähle. Abschließend wurde zudem das Publikum aufgefordert, mitzusingen.