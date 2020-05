Bad Teinach-Zavelstein Samara Bannikov bei neuer TV-Show "Wer ist der Verräter?"

Am Ende jeder Folge, nachdem sie die Spiele absolviert haben, müssen die zehn Kandidaten jeweils 20 Fragen über den Verräter beantworten. Wer am meisten falsch hat, fliegt sofort raus. Heißt im Umkehrschluss: Im Finale stehen zwei Kandidaten und der Verräter. Den Jackpot ­bekommt am Ende der, der den "Mole" auffliegen lässt. Moderiert wird das Ganze von Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss".

Eine ähnliche Show gab es Anfang der 2000er-Jahre schon einmal unter dem Titel "Der Maulwurf". Nachdem "The Mole" nun lange Zeit im Ausland erfolgreich war, wurde das Format neu aufgelegt und erscheint nun mit dem Original-Titel auch im deutschen Fernsehen.

Bannikov wurde vom Sender selbst angefragt und nach zwei Castingrunden in Stuttgart stand fest: Sie ist bei den Dreharbeiten in Argentinien dabei. Diese fanden über sechs Wochen im Oktober und November vergangenen Jahres statt. Bis sie in Argentinien ankam, habe Bannikov quasi nichts über das Format gewusst. "Nur, dass es eine Abenteuershow ist", meint sie. Ein Sprung ins Ungewisse. "Man gibt sein Handy ab und ist dann 24 Stunden im Spiel drin." Übernachtet wird im Doppelzimmer mit einer anderen Kandidatin. "Vielleicht schläft der Verräter neben einem, man weiß es ja nicht." Oder vielleicht ist sie auch selbst der "Mole"?

Für Bannikov, die sich selbst als risikofreudig beschreibt, war das Ganze eine "wahnsinnige Erfahrung", schwärmt sie. Wenn auch eine "emotionale Ausnahmesituation". "Man wächst über sich hinaus, gerade in Drucksituationen." Denn wann spielt man schon einmal in einem Team um so viel Geld? Die Herausforderungen seien ganz unterschiedlich gewesen – Tiere, Adrenalinkicks, ­Rätsel. "Man wusste vorher gar nicht, was auf einen zukommt." Entsprechend sei auch ein gezieltes Training, wie damals vor "Ninja ­Warrior", nicht möglich gewesen.

In einem Sarg mit Funkgerät angekommen

Ganz besonders ist Bannikov eine Gegebenheit in Erinnerung geblieben: Vergraben in einer Art Sarg nahm sie nur mit einem Funkgerät das erste Mal Kontakt zu einem anderen Teilnehmer auf. "Dann geht der Deckel auf, da steht ›The BossHoss‹ und sagt ›Willkommen im Spiel‹", erinnert sie sich an die kuriose Situation. "Ich bereue keine Sekunde", so ihr Fazit.

Durch die Zeit in Argentinien habe Bannikov das Miteinander zu Hause ganz neu zu schätzen gelernt, erzählt die 32-Jährige. "Ein Gespräch zu führen ohne Hintergedanken, das hat mir gefehlt – man wusste dort ja nie, wer lügt." Ihr Leben im beschaulichen Bad Teinach-Zavelstein ­erschien ihr dagegen nach ihrer Rückkehr etwas öde, räumt Bannikov lachend ein. "Mein Leben als Artistin kam mir immer spannend vor." Bis sie bei "The Mole" an ihre Grenzen ging. "Das habe ich anfangs sehr vermisst."

Es gehöre zur Lebenseinstellung der 32-Jährigen, nicht immer den vorsichtigen Weg zu gehen. "Sonst hätte ich vieles nicht erlebt, was ich heute nicht missen möchte. Augen zu und durch, einfach machen. "Manchmal muss man ins kalte Wasser ­springen."

Sollte sie die Show gewinnen, möchte Bannikov mit dem Preisgeld von 100 000 Euro übrigens gerne die Zirkusschule erweitern oder ein zweites Zelt für den Circus Bambi kaufen.