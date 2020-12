Bad Teinach-Zavelstein Neuer Blitzer in Kentheim scharf geschaltet

Die Säule sei absolut auf dem neuesten Stand der Technik – "state of the art" im Bereich der Raserjagd sozusagen. Auch Wendel sieht im neuen Blitzer "das Mittel der Wahl" in der Bekämpfung von rasanten Verkehrsrowdies.

In der Zeit ohne aktiven Blitzer sei es in Kentheim aber nicht zu vermehrten Geschwindigkeitsverstößen gekommen, erklärt Wendel auf Anfrage unserer Zeitung. Dennoch, mutmaßt der Rathauschef, müsse sich die Modernisierung des Blitzers lohnen. "Das scheint schon eine einkommensstarke Stelle zu sein, der kostet ja auch bisschen was", so Wendel, der auch schon Bekanntschaft mit dem neuen Apparat gemacht hat.

"Geblinkt hat es da aber nicht", versichert der Schultes. Er habe nur gesehen, dass das neue Gerät in Betrieb genommen worden sei. Jetzt geht es den Verkehrssündern zwischen Calw und dem Teinachtal also wieder an den Kragen – von zwei Seiten wohlgemerkt.