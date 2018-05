Bad Teinach-Zavelstein Neue Disziplinen bei Sportstafette

Bad Teinach-Zavelstein. Am 17. Juni startet die dritte Teinachtaler Sportstafette, für die nach wie vor Team-Anmeldungen möglich sind. Nach den erfolgreichen ersten beiden Wettbewerben modifizierte die Stadt sowohl die Auswahl der Disziplinen, als auch die Veranstaltung insgesamt. Sie ist in diesem Jahr nämlich in ein zweitägiges Sommerfest eingebunden, bei dem "Die Grafenberger" am Samstagabend den Auftakt im 500-Mann-Zelt gestalten und für Partystimmung sorgen.

Vielseitige Herausforderungen

Am Sonntagmorgen ab 9.30 Uhr erfolgt dann der Startschuss für die Sportstafette. An der können Teams aus unterschiedlichen Berufsgruppen, von Firmen, Vereinen oder spontanen Zusammenschlüssen aus Lust an der Bewegung teilnehmen.