Bad Teinach-Zavelstein Mathildenstaffeln sind im Schwarzwaldkrimi zu sehen

Passend zum mystischen Motiv der Burg Tannenreis

"Die Mathildenstaffeln spielten als Drehort in der Tat eine kleinere, aber wichtige Rolle, weil sie als notwendiger ›Weg‹ ideal zum mystischen Motiv der ›Burg Tannenreis‹ passten, den es so am Original nicht gab", erklärt auch Lisa Miller, Pressesprecherin des öffentlich-rechtlichen Senders. Doch wie kamen die Verantwortlichen überhaupt auf die Mathildenstaffeln in Bad Teinach? Hierzu weiß Franziska Bürkle als Tourismus-Chefin eine Antwort: Es war wohl purer Zufall. "Ein Mitglied aus dem Drehteam ist da privat Wandern gegangen und hat sich in die Treppen verliebt", berichtet Bürkle. Da ein Teil der Produktionsfirma aus Freudenstadt stamme, war man sich wohl sofort einig, hier im Teinachtal den perfekten Drehort für einen Ruinen-Aufgang gefunden zu haben.